Nederlandse tv-figuur Johan Derksen onder vuur na uitspraken over misbruiken van vrouw: “Jeugdzonde”

De Nederlander Johan Derksen ligt onder vuur na opvallende uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voetbalanalist bekende dinsdagavond in Vandaag Inside dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een van de drank bewusteloos geraakte vrouw heeft gestoken en vervolgens is vertrokken. “Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen”, zei Derksen.

De analist deed de uitspraken tijdens een gesprek naar aanleiding van een recente beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van SBS6-collega Johnny de Mol. Die zou volgens De telegraaf in het verleden iemand hebben gedrogeerd en misbruikt. De Mol ontkent, maar legde wel zijn werkzaamheden voor de zender neer. Derksen noemde daarop zijn eigen “jeugdzonde.” “Als ik eraan terugdenk, Wilfred, je schaamt je kapot”, zei Derksen tegen presentator Wilfred Genee.

Vervolgens onthulde Derksen ooit eens te zijn gaan stappen met twee vrouwen en “de keeper van Veendam” en dat de vrouwen zo dronken werden dat zij bewusteloos waren geraakt. Toen de mannen wilden vertrekken, zagen zij “een grote kaars” die zij “erin gestopt” zouden hebben. “Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen”, zei Derksen. In de studio werd door onder meer René van der Gijp hard gelachen om de bekentenis. Genee zegt nog: “Het is in jouw geval natuurlijk allang verjaard.”

Ophef

De uitspraken van Derksen leidden op sociale media direct tot ophef en ook woensdag wordt er in andere media over doorgepraat. In het radioprogramma Spraakmakers van KRO-NCRV zei WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes dat Derksen met zijn verhaal aantoonde “geen enkele antenne” te hebben. “Ik denk dat hoeveel sympathie er in Nederland ook is voor ’de snor’, ook als je je kapot schaamt ga je dit niet opdragen als een vergoelijkend verhaal over een ander grensoverschrijdend misdrijf van jaren geleden.” Hij noemde Derksen onder meer “een dinosaurus die nu nog rondwandelt.”

Talpa “schrikt” van uitlatingen

Talpa zegt “enorm geschrokken” te zijn van de recente uitlatingen van Johan Derksen. Het mediabedrijf laat weten het als een “ernstige zaak” te beschouwen en zo snel mogelijk met Derksen in gesprek te willen.

“We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen”, laat een woordvoerder van Talpa Network weten. “Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan.”