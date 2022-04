Tongerse rechter stelt deskundige aan die oorzaak van barsten in woning Heers moet onderzoeken

Na een procedure van veel heen- en weergetrek, heeft de Tongerse correctionele rechter toch een tegensprekelijk deskundig onderzoek bevolen om, alvorens te oordelen, de oorzaak van de vele barsten in de woningen gelegen in Rukkelingen-Loon (Heers) op te sporen. De inwoners pleitten al meer dan een half jaar voor een aanstelling van een expert. “Want het dossier ligt in tussentijd stil, maar de huizen barsten verder”, klonk het tijdens een eerste verschijning voor de Burgerlijke rechtbank in oktober vorig jaar. De huizen van Rukkelingen-Loon staan sinds 2019 op barsten en dat is volgens de slachtoffers het gevolg van de droogte door de waterontginning door De Watergroep.

Zitting ten gronde

De Tongerse rechter wees het eerste verzoek om een deskundig onderzoek af omdat ze de zitting ten gronde wilde afwachten alvorens daarover een beslissing te nemen. Vorige maand kwamen de advocaten van De Watergroep en de advocaten van de inwoners van Heers opnieuw samen in Tongeren. De raadslieden van de slachtoffers stelden de rechtbank dan maar exact dezelfde vraag. ““Het grondwaterniveau is in tussentijd tot wel negen meter gedaald. Dat is de hoogte van een huis. Kan u zich dat voorstellen?”, klonk het toen verontwaardigd.

De raadsman van De Watergroep, Stefanie François, stelde dat haar cliënt niets te verwijten valt. “Er wordt daar al sinds 1977 water ontgonnen. Alle nodige vergunningen zijn in orde en worden steeds nageleefd. Sterker nog, De Watergroep mag voor 1,3 miljoen kubieke meter water per jaar onttrekken, maar in werkelijkheid pompen ze maar 900.000 kuub op.”

Uitgebreide opdracht

Verder stelde François dat een deskundig onderzoek zeker nuttig kan zijn, maar dat er verder moet gekeken worden dan de waterwinningen op zich. “In 2018 en 2019 hebben we in Vlaanderen extreme droogte meegemaakt. Die jaren zijn zelfs erkend. Dit gaat puur om het klimaat, zo simpel is dat”, zo klonk het. Tot slot wees meester François ook nog naar de mogelijke andere externe factoren zoals de aanwezigheid van bomen, verhardingen door de bouw van de huizen en de aanleg van zwembaden in sommige tuinen. Ook met deze argumenten wil de rechtbank nu rekening houden. De deskundige krijgt dan ook een zeer uitgebreide opdracht waarbij alle mogelijke oorzaken onderzocht moeten worden.

Het landschap is zo verdord dat het griezelig wordt. — © Toon Royackers

Op 11 oktober zal er een relaiszitting georganiseerd worden om te kijken hoever de deskundige gevorderd is met het onderzoek en of de zaak al in staat is om verder te behandelen.