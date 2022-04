Jeroen Vanderheiden speelde dit seizoen al elke minuut en pakte slechts één keer geel: “En die overtreding was niet eens in mijn defensieve zone.” — © Dick Demey

Veldspelers die in een heel seizoen geen minuut missen lopen dungezaaid. Jeroen Vanderheiden is nochtans zo iemand. De 23-jarige verdediger van voetbalclub KVK Wellen kan zondag in de derby tegen Beringen het seizoen helemaal ‘volmaken’. “Het klinkt misschien gek, maar ik voel me zo fit dat ik nog eens dertig matchen op rij zou kunnen spelen”, aldus de leerkracht LO in spe.