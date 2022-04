Dit is het moment waarop Alec Baldwin te horen krijgt dat hij iemand gedood heeft . — © Sante Fe Police

De politie van Santa Fe heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe Alec Baldwin te horen krijgt dat Halyna Hutchins het niet heeft gehaald. Hutchins was de cinematograaf van de film ‘Rust’ en samen met Joel Souza en Baldwin waren ze een scène aan het opnemen, toen ze geraakt werd door een kogel afkomstig van een wapen waar normaal gezien enkel losse flodders in hadden mogen zitten.