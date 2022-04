Opnieuw zet jonge topsporter carrière op pauze voor mentale gezondheid: “Twintigers krijgen de indruk dat enkel perfectie genoeg is”

De immens populaire Amerikaanse snowboardster Chloe Kim (21), olympisch kampioene op de halfpipe, trekt er tijdelijk de stekker uit. Ze kondigde aan niet meer in actie te zullen komen tijdens het seizoen 2022-2023. Even op pauze drukken, om mentaal on track te blijven. Ook andere topsporters gingen haar voor. En dat is volgens experts geen toeval. “Vooral jonge twintigers durven meer hun kwetsbaarheid te tonen.”