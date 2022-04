Koningsdag: Nederlandse koningin Máxima en haar dochters stralen in classy outfits, mét Belgisch kantje

Het is intussen de negende Koningsdag voor Willem-Alexander, die sinds 2014 op de troon zit en sindsdien zijn verjaardagsfeest deelt met het hele land. Dat de Nederlanders vandaag, op 27 april, uit de bol gaan, staat vast. Het is dan ook de eerste keer sinds de coronacrisis dat er geen beperkingen meer gelden voor het nationale volksfeest.

Het koningspaar en hun kinderen brachten een bezoek aan Maastricht, en naar goede gewoonte viel ook hun kledingkeuze op. Of toch die van de vrouwen in het gezin. Koningin Máxima ging gekleed in een roze jurk gemaakt van crêpe zijde, en dat is opnieuw een creatie van haar favoriete Belgische modehuis Natan.

Prinses Amalia koos vandaag voor een gestreept linnen pak van Max Mara. Ze draagt daarbij een groene clutch van Jacquemus. Geïnspireerd? De kleding van de kroonprinses is nog te koop: het jasje kost je 819 euro, de broek is van jou voor 439 euro.

Haar zusje, prinses Alexia, koos voor een stijlvol groen kostuum. Haar roze tasje is ook van Natan en leende ze van haar moeder.

Prinses Ariane draagt een donkerblauwe gebreide jurk van het merk Sandro. Haar jurk is te koop voor 265 euro. De gele clutch is van Sophie Habsburg.

Koning Willem-Alexander viert vandaag trouwens z’n 55ste verjaardag. En die verjaardag viert hij zoals gezegd met een bezoek aan Maastricht, samen met zijn gezin.

