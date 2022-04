Greet Minnen sneuvelt in tweede kwalificatieronde in WTA-toernooi van Madrid

Greet Minnen (WTA 79) heeft zich woensdag niet kunnen kwalificeren voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Madrid (gravel/6.575.560 dollar). De 24-jarige Kempense verloor na één uur en 38 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) van de Hongaarse Anna Bondar (WTA 68).

Minnen was het vijftiende reekshoofd in de kwalificaties, Bondar het elfde.

Dinsdag raakte al bekend dat Elise Mertens (WTA 28) en Alison Van Uytvanck (WTA 59), de nummers één en twee van het Belgische vrouwentennis, forfait geven voor het toernooi in de Spaanse hoofdstad. Mertens sukkelt nog met een beenblessure. Van Uytvanck moest vorige week door ziekte afhaken op het WTA-toernooi in Istanboel en is er ook niet bij.

Kirsten Flipkens neemt in Madrid deel aan het dubbelspel. De 36-jarige Kempense was enkele weken buiten strijd met een coronabesmetting.