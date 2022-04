Ysaline Bonaventure staat in de tweede ronde ITF Istanboel

Ysaline Bonaventure (WTA 198) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in Istanboel. De 27-jarige Luikse haalde het na exact één uur tennis in twee sets (6-2 en 6-2) van de Italiaanse Camilla Rosatello (WTA 409).

In de tweede ronde treft Bonaventure de Zwitserse Susan Bandecchi (WTA 194), het vierde reekshoofd. Die rekende in haar eerste ronde in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Bulgaarse Isabella Shinikova (WTA 227). Shinikova speelt in de Turkse hoofdstad in het dubbelspel aan de zijde van Bonaventure.

Daarin staan Bonaventure en Shinikova in de kwartfinales na een zege in twee sets (7-5 en 6-3) tegen de Turkse vrouwen Melis Sezer en Zeynep Sonmez. Die stonden dankzij een wildcard op de hoofdtabel. Hun volgende tegenstanders zijn de Nederlandse Suzan Lamens en de Russische Marina Melnikova. (belga)