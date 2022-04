Jonge Duivels spelen laatste kwalificatiematch voor EK 2023 op kunstgras van Stayen: “Andere ploegen moeten dan veld herstellen”

De Jonge Duivels verzekerden zich eind maart in Herning met een 1-1 gelijkspel tegen Denemarken van een ticket voor het EK van 2023 in Roemenië en Georgië. Dankzij dat punt - en de 18 op 18 in de zes vorige wedstrijden - hebben de Belgische beloften een voorsprong van 9 punten op eerste achtervolger Denemarken. Dat kan met nog 3 wedstrijden voor de boeg nog op gelijke hoogte komen, maar verloor het onderling duel.

STVV wil samen met de Jonge Duivels van de laatste wedstrijd tegen de Schotse beloften “een voetbalfeest maken”. STVV en de Belgische voetbalbond bereikten een overeenkomst om de wedstrijd op Stayen te laten doorgaan. “Dit is een win-winsituatie”, aldus de commercieel directeur van STVV, Stan Niesen.

“Ik ben heel blij met de gastvrijheid van STVV”, zei Jacky Mathijssen, coach van de nationale U21. “In die periode in juni moet elk ander professioneel team heel veel werk en moeite steken in het herstellen en klaarmaken van hun veld. Hier hebben we een locatie waar dat niet het geval is, dus daar willen we ook van profiteren.” (belga)