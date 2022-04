Zoontje van Megan Fox wil jurken aan naar school, en mag dat ook: “Ik ben bezorgd, maar ook zo trots”

Megan Fox, bekend als model en actrice in series als New girl en Two and a half men, heeft drie kinderen. Haar drie zoontjes van 5, 8 en 9 jaar oud gaan naar een “liberale, hippie school”, vertelt Fox in een uitgebreid interview aan het Britse magazine Glamour. En dat heeft een reden. “Ik wil niet dat mijn kinderen zich vreemd of anders voelen omdat ze andere dingen leuk vinden. Ik heb ze daarom naar een school gestuurd waar de andere ouders er net zo over denken.”

Jurken dragen

De 35-jarige actrice wil dat haar kinderen zich uiten zoals ze willen. Al geeft ze toe dat het voor een van haar zonen moeilijker is dan voor de andere. Want de oudste jongen, Noah, draagt graag jurken. En dat gaat niet altijd ongemerkt voorbij. “Hij houdt al sinds hij jong was erg van mode en begon al jurken te dragen toen hij ongeveer twee jaar oud was.”

Kort daarna haalde Fox boeken in huis over het thema genderidentiteit. “Ze gaan over het hele spectrum. Sommige boeken zijn geschreven door transgender kinderen”, vertelt ze. “En sommige boeken gaan gewoon over hoe je een jongen kunt zijn én een jurk kunt dragen, over hoe je je met kleding kunt uitdrukken zoals je zelf wilt. Dat hoeft niet eens iets met je seksualiteit te maken te hebben.” De boeken helpen de kinderen om zich normaal te voelen, stelt Fox. “Als je die dingen al van jongs af aan in hun dagelijkse leven opneemt, hoeven ze niet het gevoel te krijgen dat ze vreemd of anders zijn.”

LEES OOK:

Ongelofelijke pianist

Toch bezorgt het de actrice ook kopzorgen. Want ondanks de vrijzinnige school, krijgt Noah wel negatieve reacties van andere jongens. “Ik heb daar veel zorgen over, want ik zou gewoon willen dat de mensheid niet zo was”, klinkt het. “Hoewel mijn kind erg dapper is en dit doet met een reden, is het als moeder wel moeilijk. Ik kan ze niet altijd beschermen. Ik heb geen controle over de manier waarop andere mensen op mijn kinderen reageren. Ik heb geen controle over de dingen die andere kinderen anders hebben geleerd en vervolgens herhalen. Dat is ook waarom ik mijn kinderen niet echt op sociale media zet.”

Het maakt de moeder van drie niet minder trots. “Ik ben zo trots op mijn kinderen. Noah is een ongelooflijke pianist. Hij kan een concert van Mozart in een uur vanbuiten leren. Ik wil dat mensen dát zien, maar ik wil ook niet dat de wereld toegang krijgt tot deze zachte ziel en mensen bepaalde dingen zeggen over hem.”

Wat Noah er zelf van vindt? “Hij droeg twee dagen geleden nog een jurk naar school en toen hij thuiskwam vroeg ik hoe het was geweest. Hij zei dat alle jongens lachten toen hij binnenkwam, maar dat het hem niks kon schelen. Dat hij te veel van jurken houdt.”