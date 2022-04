Iga Swiatek moet verstek laten gaan met schouderblessure voor Madrid

Swiatek werd begin deze maand voor het eerst nummer één van de wereld. Ze is aan een geweldig seizoen bezig en won de voorbije maanden vier WTA-titels op rij. Ze was de beste in achtereenvolgens Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart en heeft tot op heden al 23 wedstrijden op rij niet meer verloren. In Madrid wilde ze een vervolg breien aan die reeks, maar zover komt het niet.

Dinsdag raakte ook al bekend dat Elise Mertens (WTA 28) en Alison Van Uytvanck (WTA 59), de nummers één en twee van het Belgische vrouwentennis, forfait moesten geven voor het toernooi in de Spaanse hoofdstad. Mertens sukkelt nog met een beenblessure. Van Uytvanck moest vorige week door ziekte afhaken op het WTA-toernooi in Istanboel en is er ook niet bij. (belga)