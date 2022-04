Genk/Tongeren

Veel tranen en hoog oplaaiende emoties, woensdagvoormiddag in de Tongerse assisenzaal. De moeder van slachtoffer Luana Romagnoli crashte net niet toen ze kwam getuigen over haar extravagant zonnetje in huis. Beschuldigde Anastasia Ntemianenko uitte nogmaals haar spijt.