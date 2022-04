Sonny Colbrelli mag na inplanten van defibrillator weer fietsen

De Italiaanse renner Sonny Colbrelli (31) mag weer tochtjes maken op de fiets, zo laat zijn team Bahrain Victorious weten. De winnaar van Parijs-Roubaix 2021 onderging op 31 maart een ingreep aan het hart waarbij een defibrillator werd ingeplant. Tien dagen eerder was hij na een machtsspurt in de Ronde van Catalonië in elkaar gezakt door een ontregeld hartritme.