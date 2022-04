Jumbo-Visma wil druk van Tom Dumoulin weghouden met trio kopmannen voor de Giro

Met het gedeeld kopmanschap wil Jumbo-Visma de druk weghouden van Tom Dumoulin. De laatste grote ronde die de Nederlander uitreed, was de Tour van 2020 waarin hij zevende werd. In de Vuelta van dat jaar stapte hij af door vermoeidheid. Het daaropvolgende seizoen nam Dumoulin enkele maanden pauze alvorens terug te keren.

De Giro wordt zijn eerste grote ronde sindsdien. “Hij zal samen met Foss en Oomen een van onze klassementsmannen zijn in de Giro”, zegt ploegleider Merijn Zeeman aan Velo News. “We hebben een underdogrol, waardoor we wat kunnen gokken en zien hoe we ervoor staan op de eerste rustdag. Als een van hen echt goed is, zullen we daarvoor gaan, maar ze starten allemaal als kopman en dan zien we wel hoe ze presteren.”

“Tom is momenteel in Tenerife met de ploeg en het gaat goed met hem. Ik heb er veel vertrouwen in dat hij het goed zal doen in de Giro, maar het is altijd beter om de verwachtingen thuis te laten. In Nederland wordt altijd veel van hem verwacht, maar het is zijn eerste grote ronde waarin hij weer voor een eindklassement gaat. Er zijn een aantal jongens die intussen bewezen hebben dat ze een trapje hoger staan zoals João Almeida. Maar ik ben benieuwd wat Tom kan doen tegen hem. Het is momenteel een onbekende voor ons hoe hij zal presteren in een ronde van drie weken.”

Dumoulin liet dit seizoen twee keer van zich spreken: met een derde plaats in de tijdrit in de UAE Tour en een zesde plaats in Volta Limburg Classic. “Het was geen goed seizoensbegin. Het begon goed met die tijdrit, maar daarna sukkelde hij met de rug en kreeg Covid. Hij hoopte op een betere start, maar hij is nooit iemand geweest van het voorjaar.”