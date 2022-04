Geen Tim Merlier in de Giro door gevolgen van val in Parijs-Roubaix

Tim Merlier won vorig jaar nog een etappe in de Ronde van Italië, maar dit keer zal hij er niet bij zijn. De sprinter van Alpecin Fenix in Parijs-Roubaix ten val op Carrefour de l’Arbre en had een open wonde aan de elleboog die operatief moest worden gereinigd. De renner laat aan Wielerflits weten dat de wonde niet tijdig dichtgegroeid zal zijn om over negen dagen aan de start te staan van de Giro.