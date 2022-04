De Grevenbroekers op wandelweekend in Duitsland

De eerste stop was Bonn. Daar bezichtigden de leden de prachtige Botanischer Garten aan de Universiteit. Na de middag volgde een bezoek aan het zoölogisch museum Koenig in Bonn. Het bevat een enorme verzameling opgezette dieren in panorama's en een uitgebreide collectie van vogels, vlinders en insecten. In de late namiddag zette de reis zich verder naar Hausen, waar de reizigers incheckten in hotel Zur Engelsburg. Dag twee werd een wandeldag die iedereen naar believen kan doorbrengen. Er werd gewandeld in de mooie natuur in en rond Hausen met mooie vergezichten over de Rijn. Anderen verkozen om met de bus naar Waldbreitbach te gaan om daar een wandeling te maken. Na het avondeten werd er door iedereen ijverig gequizd. De quiz was opgemaakt in het thema van het tv-programma 'Eén Jaar Gratis' en de winnaar ging tevreden naar bed met vier gratis busreizen op zak. Dag drie vertrokken de wandelaars na het ontbijt richting Kommern naar het LVR-Freilicht museum voor een vrije rondwandeling. Het is een openluchtmuseum over de alledaagse geschiedenis in het Rijnland. Men ziet hier originele, historische gebouwen zoals ze ooit in hun dorp hebben gestaan. Ze zijn ingericht met antiek meubilair en huishoudelijke artikelen en laten je een kijkje nemen in het dagelijks leven van de Rijnlanders. Dit weekend vond ook juist de traditionele jaarmarkt plaats met oude ambachten, kermisattracties uit de tijd van toen, acrobaten, jongleurs en tal van kraampjes met heerlijke hapjes en drankjes. De reis werd afgesloten met een lekker avondmaal in een Grieks restaurant. Het was een zeer gezellig weekend met veel zon en veel goed humeur.