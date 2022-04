Lions Club Tongeren frissen stallen op bij Hoge Dries

Met de steun en sponsoring van Dirk Coucke van het consultingbureau United Experts werd het aanbod aan zorg duidelijk herschikt. “De boerderij fungeert voortaan meer als een dagcentrum voor de gasten met twee uitgesproken invalshoeken”, zegt coördinator Evi Daenen. “meer aanbod van tuinbouw en groenteteelt, het versterken en meer diversiteit in het houden van dieren, thans meer gericht op de verzorging.” Zo komen er naast het vetmesten van varkens en runderen, ook schapen en geiten. “Een nieuw initiatief betreft het centrum voor hippotherapie”, vervolgt Evy. Ook het aanbod aan paardjes en ezels wordt uitgebreid.Maar voor dit alles kan opstarten, is het nodig het achterliggende weiland opnieuw in te richten en krijgen enkele stallen een nieuwe bestemming. Ook kan een opfrissing her en der best gebeuren. “Hiervoor kon Lions Club Tongeren, sinds jaren de bevoorrechte partner en medegrondlegger bij het ontstaan van Hoogveld in Tongeren, niet aan de zijlijn blijven staan”, zegt voorzitter Johnny Claesen. “Al enkele weekends zijn we met een tiental leden actief en steken we de handen uit de mouwen om het weiland in te delen voor het houden van schapen en geiten.” Ruim 300 weidepalen werden geplaatst, 400 meter schapendraad gespannen en 150 meter draad voor de geitenwei. “De schilders onder ons hebben de oude koeienstal omgetoverd tot een mooie geitenstal en voorzien van een fris kleurtje”, aldus Johnny. De stallen voor varkens en schapen staan eveneens op het takenlijstje van de Lions en wachten nog op een opknapbeurt. “En met de herinrichting van het laatste deel van het weiland voor de hippotherapie, zal de restyling van Hoge Dries een feit zijn”, besluit Evi. En de gasten van Hoge Dries keken tevreden toe en oordeelden dat het goed was.