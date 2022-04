Kampioen Wiemismeer gevierd op radio GRK

Genk

Na een spannende 'zij aan zij' met Leut pakten de voetballers van KFC De Zwaluw Wiemismeer meer dan verdiend de kampioenstitel in vierde provinciale B. Slechts twee nederlagen had Wiemismeer geleden in deze spannende competitie en het begrip thuis- of uitmatchen werd danig door elkaar gerammeld. Ook op de vele verplaatsingen van Wiemismeer was er telkens meer publiek aanwezig uit het Zutendaalse dan van de thuisploeg.