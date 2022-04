Vijfdejaars FLX basisonderwijs op bezoek in drukkerij van Het Belang van Limburg

Op 25 april hebben de leerlingen uit het vijfde leerjaar van FLX basisonderwijs een bezoek gebracht aan de drukkerij Concentra in Paal (Beringen). Deze activiteit was de start van hun project ‘Nieuws in de Klas’. De leerlingen konden zo de wereld van de krant ontdekken.

"Onze dag begon met een PowerPoint waarin we meegenomen werden in de evolutie van Het Belang Van Limburg", klinkt het bij de leerlingen. "Nadien mochten we de werkvloer op. Je kon meteen de geur van een gedrukte krant opsnuiven. De rondleiding heeft ons elke stap om een krant te maken van dichtbij laten beleven. Echt indrukwekkend! Op het einde kregen we een drankje en als extraatje een krant om van te genieten."Tijdens het project 'Nieuws in de klas' worden er dagelijks kranten geleverd in de school, waarin de leerlingen mogen lezen. "Ook hangen hier enkele opdrachten aan vast die ze zowel in de klas als thuis moeten maken", klinkt het. "Hopelijk wordt dit een ‘ik-vind-krant-lezen-leuk’-week waarbij we hopen dat zowel de leerlingen als de ouders kranten leren ontdekken, samen eens de krant doornemen en misschien overtuigd geraken om eens meer kranten ter hand te nemen."