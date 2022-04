Bos- en Heikabouters vieren nieuwjaarsreceptie op paasmaandag

Voorzitter Jean deed namens beide clubs het welkomstwoord en nodigde alle bestuursleden uit op het podium. Een hernieuwde kennismaking was immers wel nodig na twee coronajaren en voor de inmiddels vele nieuwe leden. Er was één vreemde eend in de bijt, want een leuke paashaas wurmde zich tussen de bestuursleden. Jean dankte ook Berke en Lèneke, die een stapje terug hebben gezet. Tijdens hun dienstjaren groeiden de Heikabouters uit tot een club die vele wandelaars mooie tochten en samenkomsten bezorgden. En op dat moment, onder luid applaus, worstelde de nieuwe voorzitter van de Heikabouters zich uit de paashaas. De club is ervan overtuigd dat Thieu de ideale persoon is voor deze taak. Christiane zorgde dan voor een huzarenstukje door in 10 minuten het wel en wee van beide clubs tijdens de laatste twee jaar toe te lichten en een vooruitblik te geven op de werking en activiteiten in 2022. Daarna kon iedereen genieten van een fantastische receptie, mooie achtergrondmuziek en leuke meiden die in sixties-eighties kleding de toenmalige muziek begeleiden.