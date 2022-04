Team Lekkers van Beckers wint vijfde Reppeler quiz

Na twee corona jaren was het eindelijk zover: 21 ploegen hadden zich weer ingeschreven voor de Reppeler quiz. Om te winnen, moesten de ploegen zo veel mogelijk punten sprokkelen gespreid over tien vragen rondes, drie tafelrondes en een schiftingsvraag. Iedere ploeg kon ook nog een joker inzetten om hun puntenaantal van die ronde de verdubbelen. Goed inzetten was dus heel belangrijk. Er was ook een grote afwisseling in het soort vragen: soms moeilijk, soms makkelijk, maar soms ook grappig of vervelend. Ook denk- en sportvragen waren erbij. Vooral de ronde 'herexamen', waarin moeilijke vragen uit vorige edities opnieuw aanbod kwamen, deed vele wenkbrauwen fronsen.Na drie spannende, gezellige uren spelen kon men overgaan tot de huldigingen. Als extraatje werden twee ploegen in de bloemen gezet: de winnaar van de beste tafelronde en het team van de jongste deelnemers. Spannend was het toen het eindklassement werd opgemaakt. Op de derde plaats eindigde de ploeg Leliestraat met 101 punten. De tweede plaats werd toegewezen aan De Pasteikes met 106 punten. De winnaars van de avond was team Lekkers van Beckers met 109 punten. Dankzij de werkgroep, die geen enkele moeite gespaard had om van deze quiz een onvergetelijke beleving te maken, kon iedereen met een goed gevoel naar huis. En hopelijk blijven er wat centjes over voor de nieuwbouw van de KSA.