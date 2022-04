Samana Kortenbos viert Pasen

Pasen is zo een van die feesten die je samen met familie of vrienden moet kunnen vieren. Corona heeft dat echter een tweetal jaren verhinderd, maar dit jaar werden de leden van Samana Kortenbos op donderdag 21 april weer uitgenodigd voor hun paasfeest. Om 14 uur was er in de Basiliek de eucharistieviering, met de mogelijkheid tot ziekenzalving. "Nadien trokken we naar het Norbertusheem voor een lekker kopje koffie met paasgebak, geleverd door de leerlingen van De Regenboog", klinkt het. "Moeten we nog zeggen dat het weer een meevaller was? De opkomst was goed en de 'koffieklatjs' was ideaal voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. En dan was er natuurlijk ook nog een mooie paasattentie voor iedereen. Voldaan en tevreden keerden we dus huiswaarts. Maar op 16 juni zijn we zeker terug van de partij voor onze ontspanningsnamiddag."