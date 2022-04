Als je het écht niet meer weet, dan moet je het gewoon vragen: ex-wereldkampioen Bingham vraagt publiek om advies bij pot op WK snooker

Stuart Bingham kijkt na één sessie aan tegen een 5-3 achterstand in zijn kwartfinale van het WK snooker tegen Judd Trump. En daarmee zal de nummer 12 van de wereld niet ontevreden mee zijn.

Bingham had het onderweg niet onder de markt in The Crucible. De wereldkampioen van 2015 won weliswaar het eerste frame, maar kijk dan altijd tegen een achterstand aan.

Op een bepaald moment in het achtste frame, het laatste van de sessie, keek Bingham opnieuw tegen een achterstand (48-35) aan en kwam hij in een lastig parket terecht na piekfijne defensieve bal van Trump. Na lang nadenken, wist de Engelsman nog steeds niet wat te doen. “Heeft er iemand een idee?”, vroeg Bingham dan maar aan het geamuseerde publiek.

Bingham zou uiteindelijk geen punt meer scoren in het frame, dat hij met 73-35 verloor. Woensdag spelen beide heren door in hun best-of-25.