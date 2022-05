Gespot in Maasmechelen. Sarah uit Genk: “Altijd gezegd dat ik ze nooit zou kopen. Zo oncomfortabel en cliché, en toch …”

Onze fotografe speurt naar bijzondere outfits op straat. In Maasmechelen Village spotten we Sarah Alabi (35) uit Genk, hospitality & guest experience manager.

Mijn stijl: “Eclectisch en elke dag van top tot teen zo anders dat mensen me vaak niet herkennen. Ik pas mijn kledingstijl aan aan de mensen die ik die dag ontmoet.”

Succesaankoopje: “Een vintage lange donkerblauwe jas van Valentino. Ik kon hem op de kop tikken op een vintage markt in Brussel voor 400 euro terwijl hij een paar duizend euro waard is intussen.”

Niet in mijn kast: “Altijd gezegd dat ik nooit Louboutins zou kopen, ze zijn mega oncomfortabel en zo cliché. Maar toch kocht ik ze voor mijn huwelijk.” (lacht)

Guilty pleasure: “Exclusieve parfums, meestal uniseks geuren met een mannelijk karakter. Ik hou van houtachtige geuren, tabak, leder en vanille. Ik geef gemiddeld 200 tot 300 euro uit per flacon en heb er nu zeker 13 in gebruik. Mijn nummer één is Francis Kurkdjian!”

Favoriete labels: “Ik zal nooit eerst naar het merk kijken, als iets uniek is koop ik het gewoon, ongeacht het label. Maar natuurlijk kunnen Maison Margiela, D&G en Jean Paul Gaultier me wel bekoren.”

Favoriete shopplek: “Maasmechelen Village, Colette in Parijs en Shoreditch in Londen.”

© Anja Blevi

De outfit van Sarah

Blazer Essentiel Antwerp

Hemd Hackett London, uit de kast van mijn man

Broek &Other Stories

Sneakers Nike

Handtas Kate Spade in Maasmechelen Village