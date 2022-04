Kindervriend Marcus Rashford bezorgt jongetje dat werd bestolen alsnog shirt

Marcus Rashford heeft een hart voor kinderen. Hij zet zich in tegen kinderarmoede, heeft vorige maand een boek voor kinderen uitgebracht en pakte uit met een opmerkelijke oproep via Twitter om een jongetje dat werd bestolen alsnog zijn shirt te bezorgen.

Manchester United-aanvaller Marcus Rashford maakte na de 3-1-nederlaag tegen Arsenal afgelopen zaterdag een jongetje in het publiek gelukkig door zijn shirt aan hem weg te schenken, maar iemand greep het shirt uit diens handen. Rashford deed een oproep op Twitter om het jongetje te vinden en hem alsnog een shirt te bezorgen. De oproep miste zijn effect niet, want Rashford liet een uur later weten dat hij de jongen gevonden had.