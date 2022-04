VIDEO. Ja Morant pakt uit met monsterdunk: zweefvlucht van 2,6 meter en met één hand verwoestend uithalen

De Memphis Grizzlies zijn in de Western Conference van de NBA dankzij een 111-109-zege op 3-2 gekomen tegen Minnesota en hebben in de “best of seven” genoeg aan één zege om door te stoten naar de halve finales van de play-offs. Die uitgangspositie hebben ze te danken aan absolute uitblinker Ja Morant: hij scoorde 30 punten en besliste de wedstrijd met een lay-up in de slotseconden, maar zijn actie van de avond was een fenomenale dunk die hij volgens het officieel twitteraccount van de NBA liefst 2,6 meter voor de korf inzette.

De guard maakte indruk met een monsterdunk, een beslissende lay-up in de slotseconden en 30 punten in totaal. Met ook nog 13 rebounds en 9 assists miste hij op het nippertje een ‘triple double’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naast Memphis deed ook Phoenix een goede zaak in het westen. De Suns wonnen met 112-97 van New Orleans. Phoenix en Memphis leiden beiden met 3-2. Bij de Timberwolves was Karl-Anthony Towns goed op dreef met 28 punten en 12 rebounds.

In de Eastern Conference van de NBA heeft Miami zich dankzij een 97-94 zege in het vijfde duel tegen Atlanta geplaatst voor de halve finales van de play-offs.

Zonder de geblesseerden Jimmy Butler en Kyle Lowry kon Miami de zege toch nog over de streep trekken tegen Atlanta. Victor Oladipo blonk uit met 23 punten, Bam Adebayo tekende voor 20 punten. Bij Atlanta bleef sterspeler Trae Young steken op 11 punten. De 35 punten van DeAndre Hunter volstonden niet.

Miami, in het reguliere seizoen de beste in het oosten en de verliezend finalist in de NBA in 2020, wacht nu Philadelphia of Toronto als tegenstander in de halve eindstrijd.

Phoenix, het beste team uit de reguliere competitie, heeft nog één zege nodig na een nieuwe overwinning tegen New Orleans. Devin Booker ontbrak nog steeds bij de Suns, Chris Paul was wel weer op de afspraak met 22 punten en 11 assists. Mikal Bridges werd de topschutter met 31 punten.