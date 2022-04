Kunstencentrum in C-Mine 1,2 miljoen euro duurder dan geraamd: “Elitair prestigeproject”

Kunstenorganisatie Jester, dat ontstaan is uit een samengaan tussen Flacc en Ciap, gaat een nieuw gebouw optrekken op de terreinen van C-Mine waarmee het creatieve karakter van de site naar een niveau hoger moet worden getild. Concreet betekent dit dat er een expositieruimte komt, verblijf- en werkplaatsen voor kunstenaars, een tuin en een ontmoetingsruimte. Jester krijgt hiervoor financiële hulp van de stad Genk en de Vlaamse gemeenschap. Volgens schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V) wordt hiermee de groei en de uitstraling van C-Mine versterkt. De architectenbureaus 51N4E en Point Supreme nemen het concept voor hun rekening. Tegen de zomer van 2023 wordt, volgens de planning, het project opgeleverd. Kostprijs wordt geraamd op 4,5 miljoen euro.

Controversieel

En dat zit oppositiepartij N-VA dwars. “De kosten zijn eerder veel lager voorgesteld dan dat ze nu zijn”, zegt Geert Reyskens (N-VA). “We gaan van 3,2 miljoen naar 4,5 miljoen euro. Daarvan wordt tachtig procent gedragen door de inwoners van Genk. En dan ook nog eens voor een elitair en controversieel prestigeproject. Daarom gaan we dit niet goedkeuren.” Dat het een elitair karakter heeft wordt door schepen Nagels ten stelligste ontkent. “Het is niet alleen bestemd voor allerlei soorten kunstenaars maar voor alle Genkenaars”, zegt Anniek Nagels in een repliek. “Ze kunnen elkaar ontmoeten en over de hedendaagse kunst die er te zien zal zijn met elkaar in gesprek gaan. Dat de prijs voor het project is toegenomen heeft allerlei reden. Zo zijn er heel wat bijkomende werken voorzien en worden we niet in het minst geconfronteerd met sterk toenemende prijzen in de bouwsector.”(CN)