Basketplay-offs bij de vrouwen draait uit op een thriller: belle tussen Castors en Kangoeroes moet beslissen over titel

De finale van de play-offs bij de vrouwen draait op een thriller. Castors Braine, dat de eerste wedstrijd op het parket bij Kangoeroes Mechelen had gewonnen, kon het in eigen midden afmaken tegen Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers zegevierden na een nagelbijter met 59-66 in Castors Braine. Vrijdag, opnieuw in Braine, valt met de “belle” beslissing. Achtste voor Castors Braine of de eerste voor Kangoeroes Mechelen

Wat een gemiste kans voor Castors Braine, de ploeg die tussen 2014 en 2020 zeven keer op een rij de titel veroverde. Na de 69-81 winst in de Mechelse Winketkaai kon de Waals-Brabantse club het immers in eigen midden niet afmaken. Na een 19-15 voorsprong na het eerste kwart en een 31-31 tussenstand halfweg nam Kangoeroes Mechelen het initiatief in de tweede helft over. Door toedoen van Billie Massey (19 punten, 9 rebounds), Ziomara Morrison (21 punten, 5 rebounds) en Laure Resimont (15 punten, 7 rebounds) ging het na 44-49 dan ook naar een 59-66 overwinning voor Kangoeroes Mechelen. Vrijdag volgt in Stade Gaston Reiff de belle in deze best of three en krijgt Castors Braine een nieuwe kans om in eigen huis het af te maken. Of kan Kangoeroes Mechelen opnieuw winnen on the road? Het zou meteen de eerste titel zijn voor de Mechelse fusieclub. Het team van coach Arvid Diels zou meteen ook de dubbel (titel/Belgische Cup) op zak hebben.

Castors Braine-Kangoeroes Mechelen 59-66

KWARTS: 19-15, 12-12, 13-18, 15-17

CASTORS BRAINE: Konig 10, Ramette 6, Hamilton 3, Berezhunska 7, Lisowa 17, Balaban 0, Lindstrom 4, Dornstauder 12