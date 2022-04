Volmaakt Primitief is eerste roman van Christof Maesen

© JTh “Het was de bedoeling om een banaal boek te schrijven”, zegt Christof Maesen, geflankeerd door zijn Elma , over zijn debuutroman Primitief Volmaakt.

“Schrijven is iets wat ik altijd al graag gedaan heb”, begint Christof, ooit nog beloftevolle doelman in de jeugd van Racing Genk. “Ik ben nooit een krak geweest op school maar de liefde voor taal en mooie zinnen zijn dingen die me eigenlijk van jongsaf aan al erg wisten te boeien. In het verleden stuitte ik tijdens het schrijven echter op problemen. Ik was bijvoorbeeld te wispelturig om binnen een verhaal de rode draad vast te houden en ik imiteerde vooral de schrijvers die ik op dat moment graag las. Die periode is nu voorbij.”

“Ik weet dat ik niet over het grote schrijftalent beschik maar wel eindeloos geduldig ben. Mijn grootste troef is dat ik blijf zitten tot ik het aantal woorden heb geschreven dat ik wou schrijven en de zinnen exact zijn opgesteld zoals ik ze voor ogen had.”

Volmaakt Primitief is vrij rechttoe rechtaan en heeft niet zo heel veel verduidelijking nodig. Het verhaal gaat over ene Joris die door zijn Jozefa niet graag geconfronteerd wordt met zijn tekortkomingen en met tegenzin instemt in relatietherapie. Wanneer het noodlot toeslaat en ingrijpende gebeurtenissen zich opstapelen, is hij machteloos en probeert hij het roer om te gooien met de hoop op een goede afloop.

Banaal

“Het was de bedoeling om een banaal boek te schrijven. Het verhaal hoefde niet perse naar een bepaalde climax toe te streven. Terwijl ik het boek aan het schijven was, wist ik niet waar het verhaal morgen naartoe zou leiden. Ik wilde dat het vlot las en luchtig genoeg was om te blijven doorlezen. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik uit dit boek geleerd heb en weet waar mijn zwaktes liggen zodat ik hieraan kan werken naar een volgende titel toe.”

Volmaakt Gelukkig is uitgegeven bij Palmslag en kost 20 euro. Te verkrijgen bij Malpertuus, Molenstraat 24 in Genk, (JTh)