Bestuurscrisis sleept aan: ook voorzitter van Cycling Vlaanderen neemt ontslag

Jodts, procureur des Konings in West-Vlaanderen, beklemtoont dat zijn beslissing niets te maken heeft met de jongste gebeurtenissen bij de federatie of met het onderzoek dat minister van Sport Ben Weyts bevolen heeft naar de financiële stromen tussen de Vlaamse en de Belgische wielerfederatie. ‘Ik was om persoonlijke redenen al langer van plan om een stap opzij te zetten, maar had die beslissing uitgesteld tot er een nieuwe secretaris was verkozen na het ontslag van de vorige.’ (bv)