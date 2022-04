Fijne samenwerking tussen de naamloze leerjaren en Hogeschool PXL

“Zo’n 90 leerlingen volgden een op maat gemaakt programma,” vertelt Elke Martens, die het project coördineert. “We zoomen niet alleen in op het maken van een goede studiekeuze, maar leerlingen krijgen ook de kans om Hogeschool PXL van binnenuit te leren kennen. Hoe verlopen de lessen in het hoger onderwijs? Hoe werkt een academiejaar? Hoe wordt er lesgegeven? Hoe zit het puntensysteem in elkaar? Op deze en vele andere vragen kregen de leerlingen pasklare antwoorden. Tot slot werd ook ruim aandacht besteed aan studievaardigheden hoger onderwijs.” Die laatste sessies rond nota’s nemen en examens plannen, zijn Ehsan het meest bijgebleven. Ehsan Shoaei (20 jaar) volgt 7de-jaar-up-grade in Vox Pelt. Hij zou graag luchtvaarttechnologie in Oostende willen gaan studeren. “Ik hoop dat ik alle tips in de praktijk ga kunnen omzetten,” vertelt Ehsan. Voor Winde Capiot (18 jaar, De Prins Diest) zorgde deze uitgebreide kennismaking met het hoger onderwijs voor een grote geruststelling. “Ik kreeg een goed zicht op de ondersteuning die Hogeschool PXL biedt. Ik heb echt het gevoel dat je altijd bij iemand terecht kan en dat zorgt ervoor dat ik niet meer bang ben om de stap naar het hoger onderwijs te zetten.” Niet alleen de leerlingen zelf volgden deze vijf sessies op onze campus, ook de begeleidende leraren werden actief betrokken in het project. “Dat leraren uit een naamloos leerjaar op die manier een goed beeld van krijgen van onze werking, is een pluspunt,” vertelt Anneleen Huisman, coördinator studentenbegeleiding aan Hogeschool PXL. “Sinds het begin van onze graduaatsopleidingen merken we dat leerlingen uit het BSO vaker hun weg vinden in het hoger onderwijs en meer bepaald in de graduaatsopleidingen. En dat is een goede zaak, want nergens in Vlaanderen studeren jongeren zo weinig verder als in Limburg.” “We zien ons echt als bruggenbouwers met het secundair onderwijs,” klinkt het bij Heidi Croes, directeur onderwijs en studentenbeleid. “We organiseren heel wat initiatieven zodat onze werking goed op mekaar afgestemd geraakt en we studenten een zo vlot mogelijke overgang kunnen bezorgen naar het hoger onderwijs. We zijn blij dat zulke projecten positief onthaald worden en kijken uiteraard uit naar de verdere samenwerking volgend schooljaar.”