Meisjes toestelturnen Palfit sluiten voorrondes B-niveau knap af

Na het afronden van de wedstrijden van het C en I-niveau, was het tijd voor de meisjes in het B-niveau om aan hun wedstrijdseizoen te starten. In het weekend van 26 en 27 februari gingen de wedstrijden van het B-niveau van start waarbij de gymnasten in de categorie B12, B14, B14 en B16+ in actie mochten komen. Voor de meisjes in de categorie B11 was het 2 weken later hun eerste wedstrijd.

Ook voor deze meisjes was het na bijna 2 jaar zonder wedstrijden en lange periodes van online en buiten trainen gewoon al een enorme prestatie om hier te staan en hun niveau weer helemaal op het juiste peil te hebben. De gymnasten hebben elke wedstrijd opnieuw hun uiterste best gedaan om te tonen wat ze waard zijn. Palfit werd alweer duidelijk op de kaart gezet.In elke categorie streden de gymnasten om een plaatsje in het allround en Limburgs klassement. Soms nam stress even de bovenhand wat ervoor zorgde dat er hier en daar wel eens een foutje in durfde te sluipen, maar dat kon hen niet tegenhouden om toch weer een schitterende wedstrijd te turnen!In de categorie B11 namen Noor Malfait en Jade Cruts deel aan de wedstrijden, maar Noor kon helaas niet deelnemen aan het Limburgs Kampioenschap. Jade werd knap 6de van Limburg in haar categorie.In de daaropvolgende categorie, namelijk B12, kwam Amalia Verstrepen in actie, maar door uitgestelde sneeuwklassen kon zij niet deelnemen aan het Limburgs Kampioenschap. Zij wist op de 2 overige wedstrijden wel voldoende goed te scoren en zo haar selectie voor het Vlaams Kampioenschap te behalen.In de categorie B14 stonden Leyla Senal, Dieuwke Otten en Evy Meulders klaar om in actie te komen, tot Leyla helaas door een blessure moest afhaken. Dieuwke en Evy bleven niet bij de pakken zitten en hebben Leyla trots gemaakt met hun prestaties. Evy werd knap 6de van Limburg en Dieuwke mag zich voor een jaar Limburgs Kampioen noemen. Ook allround werd Dieuwke alle 3 de wedstrijden knap 1ste, waardoor zij nog eens in actie mag komen op het Vlaams Kampioenschap.Kirsten Steegmans vertegenwoordigde Palfit in de categorie B15 en werd knap 3de van Limburg en in de 2de voorronde zelfs 3de allround. Ook Kirsten heeft zich geplaatst voor het Vlaams Kampioenschap.In de laatste categorie komen alle gymnasten ouder dan 16 jaar in actie, waarbij Femke Verboven en Fran Reynders als jongste gymnasten in deze categorie moesten opboksen tegen enkele vaste (en meer ervaren) waarden. Dat heeft hen gelukkig niet afgeschrikt en ook zij zijn gewoon voluit voor een mooi seizoen gegaan. Zo werd Femke 3de en Fran 4de van Limburg.