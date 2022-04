REACTIES. Guardiola zag zijn ploeg “exceptioneel goed spelen”, Ancelotti is er zeker van: “Benzema is de beste speler ter wereld”

“Voetbal is voetbal, het resultaat is het resultaat, maar hoe we speelden, was werkelijk exceptioneel”, opende Pep na afloop van de match. “Maar misschien moet de lat nog hoger liggen om de finale te bereiken. Maar vooral zullen zullen we de mogelijkheden die we creëren ook moeten afwerken.”

Wellicht het enige werkpunt van de Ciitzens na 90 minuten. “Ze gingen er vaak niet in, maar we hebben ze tenminste gecreëerd. Maar goed, ik wil niet klagen over het resultaat en onze prestatie. Ik ben zo trots op onze wedstrijd voor het oog van de wereld. We speelden met zoveel moed, met en zonder bal.”

“Als we met 2-0 of 3-0 hadden gewonnen, hadden we daar ook goed moeten spelen om door te gaan naar de finale. Als we in Madrid zo spelen als vandaag na de rust, dan zullen we niet winnen. Maar als we spelen zoals in andere fases, dan weer wel. We willen daar weer een show neerzetten. Dat ga ik mijn spelers ook vertellen, verder moeten ze nergens aan denken.”

Carlo Ancelotti: “Er is niemand met de efficiëntie van Karim”

Ook Carlo Ancelotti kijkt grotendeels tevreden terug op het resultaat, maar is niet blind voor de minpunten. “Het had erger kunnen zijn. Maar het hangt ervan af hoe je het bekijkt”, verklaarde de Italiaan. “De match was fantastisch, maar als je het glas als half leeg beschouwt, dan begonnen we heel slecht. Aan de andere kant toonden we wel veerkracht, scoorden we drie keer en staat de deur naar de finale nog helemaal open.”

En om die deur open te beuken heeft Real Madrid de beste speler ter wereld in zijn rangen lopen, of toch volgens Ancelotti. “Ik weet niet of hij de Ballon d’Or gaat winnen, maar Karim is op dit moment zeker de beste speler in de wereld. Er is niemand met zijn kwaliteiten en zijn efficiëntie.”