Stijgend tekort aan (betaalbare) koten doet studenten pleiten voor studentendorpen buiten de stad

Vanuit verschillende studentensteden komen al enkele jaren signalen dat de kotenmarkt fel oververhit is. Volgens vastgoedadviseur Stadim zouden er tegen 2030 liefst 95.000 koten in België moeten bijkomen om aan de groeiende vraag te voldoen. In Gent - de Vlaamse stad met de meeste studenten op kot - is nood aan 10.000 nieuwe kamers. In Leuven wil de stad er de komende jaren 3.000 bijbouwen.

420 euro huur

De krapte heeft stijgende prijzen als gevolg. Gemiddeld betaalt een Vlaamse kotstudent nu 420 euro aan maandelijkse huur. “We zien momenteel dat er veel ‘luxekoten’ verschijnen”, zegt Julien De Wit, voorzitter van de VVS aan VRT. “Dat zijn dan koten met heel wat faciliteiten zoals een pooltafel in de gang of zelfs een jacuzzi.” Dat terwijl de grote groep studenten daar geen nood aan heeft. Zij willen koten tegen een betaalbare prijs, zonder al die extra’s. Volgens De Wit wordt het voor studenten moeilijker om dergelijke koten te vinden omdat kotverhuurders meer geld kunnen verdienen met luxekoten.

De VVS doet nu voorstellen om iets aan het kotenprobleem te doen. De studenten denken bijvoorbeeld aan de bouw van Student Villages, complexen buiten de studentensteden om de druk daar weg te nemen. Eigenaars van basiskoten zouden dan weer fiscale voordelen moeten genieten. Ook een Vlaams ‘kotlabel’ om de kwaliteit van de koten aan te tonen en het aanpakken van discriminatie via praktijktesten staan in het plan. (jvde)