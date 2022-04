Influencers moeten vanaf nu verduidelijken dat ze reclame maken

Je kent het wel: posts op Instagram of andere sociale media waarbij je twijfelt of een influencer reclame maakt of dat het gaat over een mening. Dat moet dankzij een aantal concrete richtlijnen verleden tijd zijn. Het was al langer verplicht om bij een post te verduidelijken of het al dan niet over reclame gaat. Maar nu is het ook duidelijk op welke manier influencers dat moeten doen.

Ze hebben de keuze uit een aantal concrete termen om aan te geven dat een post een commerciële inhoud heeft: #reclame, #advertentie of #publiciteit. In bepaalde gevallen kan ook de hashtag #gesponsord gebruikt worden. Bijvoorbeeld wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over het aantal posts of de inhoud ervan, wanneer er geen contract werd opgemaakt voor de communicatie of wanneer er geen commissie wordt verdiend op basis van het aantal clicks. De hashtags moeten bij elk commercieel bericht geplaatst worden.

De richtlijnen zijn niet vrijblijvend. Zo zal de Economische Inspectie de afspraken handhaven en kunnen er ook administratieve boetes uitgeschreven worden. Die kunnen oplopen tot 80.000 euro.