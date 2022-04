Diepenbeek

In de Grensstraat in Diepenbeek - vlakbij de grens met Bilzen - is dinsdagavond een achterbouw - waar de zoon des huizes woonde - volledig in de as gezet. Toen de brandweer van Genk arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. mm