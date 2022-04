Thibaut Courtois niet tevreden over defensie na vier tegengoals in Manchester: “Dit overkomt ons te vaak”

Vier keer werd Thibaut Courtois in Manchester geklopt en veel kon onze landgenoot daar niet aan doen. De doelman hinkte na de 4-3-spektakelmatch in de Champions League op twee gedachten.

“Aanvallend deden we het goed, verdedigend niet. Het overkomt ons dit seizoen te vaak, dat we niet intensief genoeg starten”, zei de Rode Duivel meteen na affluiten. “Dit is een halve finale. Zo kan je niet aan de match beginnen. Bij de eerste goal moet er dichter verdedigd worden op Mahrez, bij de tweede moet die bal opgeruimd worden. Goed, we komen terug tot 2-1, maar dan vatten we ook de tweede helft niet goed aan. Bij de vierde goal dacht ik dat de ref ging fluiten voor een overtreding, waardoor ik die bal niet zag komen en te laat reageerde. Gelukkig maken we drie goals. Alles ligt nog open. Hopelijk kunnen we in Bernabéu winnen.”

Spijt bij Man City

“Voor de toeschouwers was het geweldig om te volgen waarschijnlijk”, lachte Phil Foden, de maker van het derde doelpunt van Manchester City. “Met veel doelpunten. Maar we speelden tegen een team dat al vaak de Champions League gewonnen heeft, dan mag je de bal niet te vaak weggeven in gevaarlijke zones want dat wordt dan afgestraft. Daar moeten we aan werken, nu is nog alles open richting heenwedstrijd.”

“De eerste twintig minuten speelden we fantastisch”, aldus Bernardo Silva. “We hadden de controle over de wedstrijd, bepaalden het tempo… Maar na 90 minuten is het duidelijk dat we een beter resultaat konden hebben. Het is spijtig dat we het voordeel van twee doelpunten, dat we enkele keren hadden, niet hebben kunnen vasthouden. We spelen echter tegen een van de beste teams ter wereld en we hebben één keer meer gescoord dan hen.”