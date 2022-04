Dilsen-Stokkem

Vol ongeloof en met intens verdriet hebben de ouders van het verongelukte koppeltje Neri en Pieter vastgesteld dat het gedenkteken langs de Watering in Elen (Dilsen-Stokkem) is gestolen. “Het is alsof we onze kinderen opnieuw verliezen.” De ouders roepen de dader op om het gedenkteken, de wolk in cortenstaal, terug te bezorgen.