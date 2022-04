Telenet Giants Antwerp wint inhaalduel en havenclash tegen Feyenoord Rotterdam

Na een moeizame eerste helft en een spetterend derde en vierde kwart won Telenet Giants Antwerp in de BetFirst BNXT League met ruime cijfers van Feyenoord Rotterdam. De eerste keer dat de Sinjoren twee keer op een rij winnen. Mits winst vrijdag in Rotterdam en verlies van Bergen in Heroes Den Bosch eindigen de Giants vierde. Dat zou hen in de kwartfinale van de Belgische play-offs en tegen de Henegouwers thuisvoordeel opleveren. “We deden het collectief en vooral met een knappe reactie in de tweede helft. Dat moeten we onthouden,” zei coach Luc Smout.

Na de studieronde (5-2) miste Telenet Giants Antwerp, zonder dus Matt Tiby (voet), compleet de start van de partij. Meer had Feyenoord Rotterdam niet nodig om het initiatief in handen te namen. De Nederlanders namen dan ook snel afstand van een slecht verdedigend Telenet Giants Antwerp: 7-13. Coach Luc Smout probeerde met time-outs en vervangingen het tij te keren. Carion Jones en Coen Stolk hielden de Nederlanders met efficiënt basketbal evenwel overtuigend aan de leiding. Dat maakte dat Feyenoord Rotterdam het eerste kwart met een verdiende 15-24 bonus afsloot. De Giants openden het tweede schuifje wel furieus en met een 10-0 en door toedoen van een bedrijvige Jaylen Hands en een dunkende Jean-Marc Mwema: 25-24. Feyenoord was echter niet onder de indruk en reageerde op zijn beurt met een 0-8 (25-32) en maakte het de Sinjoren meer dan lastig. Het tweede kwart was wel voor de Antwerpenaars (20-15) maar de Rotterdammers trokken wel richting kleedkamer met een 35-39 bonus. “Onze kapitein Jean-Marc Mwema nam zijn verantwoordelijk, verzette Bergen en was de gids richting de ommekeer,” zei coach Luc Smout.

In de tweede helft ontplofte Telenet Giants Antwerp. Jean-Marc Mwema was inderdaad alom tegenwoordig, plukte rebounds, gaf assists en scoorde. Markel Brown lukte bommen en Roby Rogiers scoorde in the paint. Dat resulteerde na een 14-5 tussenspurt in een 49-45 Antwerpse voorsprong. Feyenoord sputterde nog eventjes tegen, maar een ontketend Telenet Giants Antwerp rook bloed en liep na een 63-53 tussenstand na drie kwarts na splijtende fast-breaks verder weg. In het slotkwart bracht coach Luc Smout snel vijf Belgen op het parket. Quinten Smout dropte bommen, Niels Van Den Eynde scoorde na snedige drives, Seppe D’Espallier scoorde en Thijs De Ridder dunkte. Bij 73-53 was de “twintiger” een feit. De Antwerpse Young Guns zorgden voor showtime in de Lotto Arena, bleven met spectaculair basketbal uitpakken en snelden weg naar een 82-56 bonus. De partij lag in een sfeervolle Lotto Arena uiteraard in een definitieve plooi. Alle elf Sinjoren kwamen tot scoren, Telenet Giants Antwerp lukte 63 punten in de tweede helft en omdat er meer dan negentig punten werden gescoord krijgen de aanwezige fans ook nog van partner Quick een “Giant”.

“Nu mogen we vooral vrijdag Feyenoord in eigen huis niet onderschatten. We gaan voor de winst en zien wel wat het resultaat is richting play-offs. Matt Tiby is normaal gezien opnieuw op de afspraak,” aldus nog coach Luc Smout.

Telenet Giants Antwerp-Feyenoord Rotterdam 98-65

TELENET GIANTS ANTWERP: Smout 10, Van Den Eynde 12, D’Espallier 6, T. De Ridder 4, N. De Ridder 3 , Rogiers 14, Hands 11, Brown 14, Krutwig 6, Mwema 11, Donkor 7

FEYENOORD ROTTERDAM: Foerts 2, Sow 4, Bruining 4, Stolk 17, Metz 0, Wellian 9, Jones 17, Rhodes 16

KWARTS: 15-24, 20-15, 28-14, 35-12