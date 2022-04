Na de golf van verontwaardiging: waarom Rousseau een ruk naar rechts neemt

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me niet in België.” Met die welgemikte uitspraak oogst Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heel wat verontwaardiging, óók bij socialisten. De hardere toon over migratie en integratie moet vooral stemmen afsnoepen van (extreem)rechts. Maar het verschil met rechts zit in de oplossingen: Rousseau wil elk kind verplicht naar de kinderopvang sturen om sneller Nederlands te leren.