Man uit Venlo laat zich tegen betaling in zijn kruis trappen: vier maanden cel

Een 27-jarige man uit Venlo in Nederland is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De man krijgt de straf omdat hij zich twee jaar geleden in Doetinchem door twee minderjarige meisjes in zijn kruis liet trappen. Dat meldt De Gelderlander.

De rechtbank is van oordeel dat de man in ieder geval in juridische zin ontucht pleegde. De meisjes die hem tegen zijn testikels trapten, waren destijds nog geen zestien jaar oud. Hij had hen via Snapchat leren kennen.

De Venlonaar sprak zelf ook nog tijdens de zitting. Hij verklaarde dat hij niet opgewonden werd van de trappen. “Het gaat om een incident. Maar dat ik hulp nodig heb, snap ik”, zei de verdachte. “Het gaat me om het leggen van contacten, meer niet.”

De man zei dat het initiatief bij de meisjes vandaan kwam, maar de rechtbank besliste anders, mede op basis van berichten uit zijn telefoon. De Venlonaar zou de kinderen na afloop ook ieder 50 euro hebben betaald en hen nog een lijst gegeven met seksuele handelingen waarvoor hij ook zou willen betalen.

De man krijgt, naast de celstraf en taakstraf, ook een behandeling opgelegd bij een psychiatrische inrichting.