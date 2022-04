Luna Vanzeir (rechts) in duel met Anderlecht-verdedigster Michelle Colson. — © BELGAIMAGE

In de Super League kan Anderlecht, met de Truiense Justien Odeurs in doel, woensdagavond mits een zege bij grote concurrent Leuven haar vijfde titel op rij pakken. “We gaan ons vel duur verkopen”, aldus de Beringse Luna Vanzeir (OH Leuven).