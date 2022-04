Brusselaar Toumani Camara en Oostende-speler Keye van der Vuurst op lijst NBA-draft

Dit betekent niet meteen dat de Nederlandse guard Oostende verlaat. Alle opties blijven open. Keye van der Vuurst de Vries heeft nog een doorlopend contract bij Oostende voor volgend seizoen.

“We zijn blij met de aandacht die onze spelers en jeugd krijgen na de sportieve prestaties op nationaal en Europees vlak in de Champions League. Ook volgend seizoen blijven we talentvolle jongeren opleiden binnen onze eigen basketbalschool. Jonge talenten laten doorstromen naar het A-team maakt onderdeel uit van onze DNA”, reageert CEO Jurgen Vanpraet.

Ook Toumani Camara ingeschreven

De Brusselse small- en power forward Toumani Camara heeft zich ingeschreven voor de NBA draft. Die vindt plaats op donderdag 23 juni in het Barclay Center in Brooklyn.

Camara (2m03) wordt op 8 mei 22 jaar en speelde de afgelopen drie seizoenen voor de universiteit van Dayton. Dit seizoen was hij goed voor 10,9 punten (51%), 6,9 rebounds, 1,6 assists en 0,8 blocks in 27 speelminuten. Dayton werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het NIT-toernooi, waaraan 32 teams deelnemen die niet voor het NCAA-toernooi zijn geselecteerd.

Camara is een van de 283 ingeschreven spelers (247 van Amerikaanse universiteiten en 36 internationals). De Servische vleugelspeler Mario Nakic (20, 2m00), die vorig jaar voor Oostende uitkwam en dit seizoen naar de Spaanse club Andorra ging, behoort ook tot de spelers die hopen door de NBA te worden aangeworven.

Universitaire spelers die hun recht willen behouden om universiteitsspeler te blijven, moeten zich vóór 1 juni uitschrijven.

(rpo)