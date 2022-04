Johnny de Mol stopt als presentator na beschuldiging van seksueel misbruik

In zijn verklaring dinsdagavond aan het einde van zijn programma, zegt Johnny de Mol onder meer: “Gasten ontvangen om gezamenlijk een vrolijke en boeiende show te maken is voor mij nu even niet meer te doen. Het valt mij zwaar maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging.”

“Gedrogeerd met GHB”

De Mol komt tot zijn beslissing nadat deze week bij zijn advocaat een brief binnenkwam, waarin een stichting tegen seksueel misbruik opheldering eist over een voorval dat zich enkele jaren geleden zou hebben voorgedaan.

De stichting beroept zich op de melding van een vrouw die stelt een paar jaar geleden door De Mol te zijn gedrogeerd met GHB en daarna in een hotel seksueel te zijn misbruikt. GHB is een partydrug, die remmingen vermindert. Johnny de Mol noemt de aantijging vals.

Volgens De Mols advocaat Peter Plasman is de brief van de stichting vaag en ontkent zijn cliënt de beschuldiging met klem. “Johnny de Mol heeft nimmer, waar dan ook ter wereld, een ander persoon met wat dan ook gedrogeerd en hij heeft ook nimmer iemand seksueel misbruikt”, zegt Plasman.

Eerdere aangifte van huiselijk geweld

De stichting die de brief stuurde wordt bijgestaan door juridisch adviseur Karim Aachboun die ook de ex-vriendin van Johnny de Mol, Shima Kaes, vertegenwoordigt. Aachboun stuurde vorig jaar brieven aan de familie De Mol met de suggestie geld op tafel te leggen om negatieve publiciteit te voorkomen. De familie deed toen aangifte van poging tot afdreiging bij de politie. Deze zaak wordt nog door de politie onderzocht.

Kaes deed daarna aangifte van huiselijk geweld door Johnny de Mol. Delen van de aangifte lekten eerder deze maand uit via HP/De Tijd. De Mol ontkent ook deze beschuldigingen. In zijn eigen programma bezwoer hij dat van de aantijgingen niets waar is. Via zijn advocaat verzocht hij het openbaar ministerie de zaak te onderzoeken.

De Mol zette toen zijn presentatiewerkzaamheden nog gewoon voort. Na de tweede beschuldiging – nu anoniem – legt Johnny de Mol dus alsnog zijn werkzaamheden neer en zegt zich de komende tijd te richten op zijn verdediging en rehabilitatie.