Kamala Harris test positief op Covid-19

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris (57) heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakt het Witte Huis dinsdag bekend. Symptomen heeft ze niet, maar ze gaat wel in zelfisolatie.

Een woordvoerder van het Witte Huis, Kirsten Allen, maakte het nieuws dinsdag bekend: Kamala Harris, de vicepresidente die tweemaal gevaccineerd is met het Moderna-vaccin en daarna nog twee boosterprikken kreeg, is besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit een positieve sneltest en PCR-test die ze dinsdag afgelegd heeft.

Harris heeft geen symptomen en is niet ziek, maar gaat toch in zelfisolatie bij haar thuis tot ze negatief test. Volgens Allen heeft ze geen nauw contact gehad met president Joe Biden en kan die dus gewoon aan het werk blijven in het Witte Huis.