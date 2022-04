Euro op laagste peil tegenover Amerikaanse dollar in twee jaar

De euro staat op het laagste peil tegenover de Amerikaanse dollar in twee jaar. Een lage koers van de Europese eenheidsmunt is goed nieuws voor de export vanuit de eurozone, maar import uit de VS wordt hierdoor wel duurder. Ook reizen naar de VS wordt duurder voor Europeanen.

De euro zakte dinsdag tot 1,0642 dollar, het laagste niveau in goed twee jaar. De euro heeft vooral te lijden onder de verwachte renteverhogingen in de VS. De Federal Reserve heeft de rente dit jaar al opgetrokken en kondigde nog meer verhogingen aan om de inflatie - die met 8,5 procent historisch hoog is - te bekampen. De Europese Centrale Bank daarentegen is voorzichtiger, al stelt ze tegen het jaareinde ook een hogere rente in het vooruitzicht. Volgens analisten wegen ook de oorlog in Oekraïne en de bevoorradingsproblemen op de Europese eenheidsmunt.

De Amerikaanse dollar wordt bovendien gezien als een ‘veilige haven’ in onzekere tijden. Dinsdag waren de financiële markten op Wall Street pessimistisch gestemd, na een reeks teleurstellende kwartaalrapporten, onder meer van het Amerikaanse concern General Electric.