Gemeente huurt opnieuw mobiele camera om sluikstorten te bestrijden

De gemeente Riemst heeft al enige ervaring met sluikstortcamera’s. “Tijdens het vierde kwartaal van 2020 huurden we reeds een mobiele camera, enerzijds als afschrikmiddel voor mogelijke sluikstorters en ook om de hardleerse daders op heterdaad te betrappen” aldus schepen van milieu Peter Neven.

En de camera was wel degelijk effectief. “Hij werd op meerdere ‘hotspots’ of ‘geliefde’ plekken opgesteld waar weinig sociale controle is en we konden vaststellen dat een aantal snoodaards op frappante wijze aan sluikstorten deden: van kleine vergrijpen tot volle vuilniszakken en zelfs grote meubelstukken. Een twaalftal overtreders werd toen herkend en kreeg ook een GAS-boete. Die liep voor sommigen op tot 350 euro, verhoogd met de opruimkosten” aldus Neven.

Hondenpoep

Vanaf 1 mei wordt het experiment herhaald. “Om de strijd tegen sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep op te voeren, is er naast sensibilisatie ook controle en handhaving nodig. De mobiele camera kan ingezet worden in de buurt van glascontainers, van gekende sluikstortplekken, bij de ingang van mergelgroeven, op locaties waar veel zwerfvuil en hondenpoep voorkomt... kortom overal” volgens de schepen.

“Dagelijks worden de beelden gecontroleerd en bij eventuele vaststellingen wordt een PV opgesteld door de politie of GAS-vaststeller die dit overmaakt aan de provinciale sanctionerende ambtenaar, met alle gevolgen van dien voor de overtreder” besluit Neven. Voor de huur van het toestel voor een half jaar bij het bedrijf Smartville betaalt de gemeente zowat 7.500 euro. (eva)