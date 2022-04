OPROEP. Bent u ooit door het oog van de naald gekropen?

Hasselt

Voor een reportagereeks in Het Belang van Limburg zijn we op zoek naar Limburgers die ooit door het oog van de naald zijn gekropen. Bent u ooit het slachtoffer geweest van bijvoorbeeld een zwaar verkeersongeval, arbeidsongeval of een ramp? Of hebt u ooit omwille van een zware ziekte de dood in de ogen gekeken, dan mag u ons een seintje geven. Ook als u iemand kent van wie het leven ooit aan een zijden draadje hing, mag u ons hiervan op de hoogte brengen.