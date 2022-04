Oekraïense psycholoog helpt via Hasseltse praktijk oorlogsvluchtelingen. — © TV Limburg

Hasselt

Zelf vluchten van de oorlog en lotgenoten helpen, dat is het doel van de 38-jarige Viktoria Tugashiva. Een maand geleden vluchtte ze samen met haar twee kinderen van Kiev naar Hasselt. De Oekraiënse is psycholoog en wil nu lotgenoten begeleiden. Vanaf vrijdag gaat ze aan de slag bij de Hasseltse psychologenpraktijk Liria. Ze staat in voor individuele begeleidingen, maar ook groepsbegeleidingen van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.