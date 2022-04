Racing Genk-voorzitter Croonen: “Spelers moeten prijzen willen pakken en niet enkel transfer”

Genk

“Het moet duidelijk zijn dat we jongens naar hier halen om prijzen te pakken, en niet enkel om hen een volgende stap in hun carrière te laten zetten.” Racing Genk-voorzitter Peter Croonen sprak duidelijke taal gisteren in TVL Sportcafé. De club investeerde zwaar in het samenhouden van de spelersgroep, maar door een gebrek aan collectiviteit heeft het niet de beoogde titel opgeleverd. Het werd zelfs een ontgoochelend seizoen voor Genk, waarin pas op de valreep play-off 2 werd gehaald. Maar ook dat is nog altijd een weg naar Europees voetbal, én een manier om de pijn te verzachten, zei Croonen